Guatemala: audiencia para definir la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares

La audiencia no se había podido celebrar hasta ahora, por una serie de recursos interpuestos por la defensa, que llegó a recusar a los jueces del Tribunal Quinto, por considerar que no tenían competencia para dirimir este asunto. El principal argumento es que la detención violaría una presunta inmunidad diplomática de Luis Enrique, que se ha presentado como diputado suplente del Parlacen, pese a que el propio organismos ha reconocido que nunca ha sido juramentado en dicho cargo.

La audiencia está programada para las 9:00 a.m. hora de Guatemala (10:00 a.m. hora de Panamá). Luis Enrique ya está en la sala, junto a su abogado Denis Cuesy.

