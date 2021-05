Guardiola y Tuchel, un choque de táctica para la Final de Champions

“Fue una gran influencia para mí. Si sales con Pep, ¿por qué no hablar de futbol? No voy a decir mucho, pero fue (una conversación) sobre posiciones en el campo y lo que hizo en Barcelona. Me lo explicó e hicimos unos dibujos en la mesa para explicar la cuestión del posicionamiento y situaciones tácticas”, dijo Tuchel en una entrevista a un medio alemán.

You May Also Like