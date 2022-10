Guardia Revolucionaria de Irán da ultimátum para poner fin a las protestas

La CIA se negó a comentar sobre el asunto. El Departamento de Estado de EE.UU. no emitió ninguna respuesta el viernes, pero el 14 de octubre, mientras se reunía con activistas de la sociedad civil iraní, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo: “Sé que el régimen iraní tratará de pintar esta y otras expresiones de solidaridad con los que están de pie por sus libertades como una prueba de que estas protestas de alguna manera están orquestadas fuera de Irán, que son el trabajo de otros. Si ese es el caso, si realmente creen eso, es porque no entienden a su propia gente”, dijo Blinken. “Esto es sobre la lucha de Irán, la lucha del pueblo de Irán por las libertades fundamentales que han sido negadas durante mucho tiempo, de eso se trata”, añadió.

