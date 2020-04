Guardia Nacional dice que por ahora no es necesario activar el Centro de Convenciones

“Al momento, aproximadamente, 30 empresas han enviados sus propuestas de negocios. Las mismas se evaluarán en conformidad con la ley y serán consideradas, en caso de que Puerto Rico no tenga capacidad hospitalaria disponible y requiera de esfuerzos adicionales. Confiamos en que de continuar las medidas del gobierno y la colaboración de todos los ciudadanos rindiendo buenos resultados en el manejo de la pandemia no lleguemos a este punto, porque el pueblo nos ha demostrado compromiso para evitar la propagación del virus; pero siempre debemos estar preparados para los escenarios extremos”, concluyó el titular del Departamento de Salud.

“Desde que activamos los esfuerzos para manejar la emergencia del COVID-19 en la isla, hemos identificado posibles escenarios, con el fin de manejar la situación desde distintos niveles. En el caso del Centro de Convenciones, se evaluó la posibilidad de utilizar una instalación que fuese hospital alterno, en caso de ser necesario. Esto no significa que, al momento, la realidad que vivimos, amerite activar dicho plan; sin embargo, debemos prepararnos y no descartar cualquier acción que se traduzca en un manejo eficiente de la pandemia que enfrentamos”, aseguró Reyes.

