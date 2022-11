Guardar las cajas de los paquetes de compra ‘online’ y los tickets es muy importante durante el Black Friday

Otra de las razones prácticas por las que conservar la caja es pensar en el mercado de segunda mano . Cada vez más compramos y vendemos productos de segunda mano o reacondicionados. Es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo, así que, si guardas la caja original siempre será más fácil vender aquel dispositivo que ya no te sirva , no utilices o quieras cambiar por uno más nuevo.

Lo primero que tenemos que tener claro es que conservar el ticket (en el correo electrónico si compramos online) es muy importante , ya que demuestra que hemos pagado por ese producto, por tanto, que no es robado y por el que tenemos una serie de derechos, que se pueden ir a la basura, junto con el ticket. Así que, respondiendo a la primera pregunta: sí, es lo mismo un ticket virtual que uno físico y hay que conservarlo para devoluciones o cambios. Y, algo parecido ocurre con las cajas, aunque no es obligatorio, te explicaremos por qué conservar el embalaje.

