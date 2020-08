Guarareños cierran vía por constantes apagones

LEE TAMBIÉN: Médicos piden abastecer farmacias con hidroxicloroquina Aseguraron que todas las semanas se dan apagones por varias horas , lo que afecta las clases virtuales de sus hijos , y les causa pérdidas de alimentos y electrodomésticos. Marisel Rosales, residente del lugar, indicó que han s ufrido problemas con el fluido eléctrico hasta por 30 horas , lo que les o casiona graves perjuicios ya que de forma inmediata se quedan sin agua. Y es que según dijo, el agua potable llega a la comunidad a través de turbinas, que dejan de funcionar por falta de electricidad. “El s ervicio es muy malo, pésimo . Hemos invertido en Internet satelital para que nuestros hijos reciban sus clases , sin embargo no pueden por falta de luz. Muchos estudiantes han tenido que abandonar las clases y esto no se puede permitir”, manifestó Rosales. Al s on de tamboritos y coreando consignas, los manifestantes exigieron la presencia de las autoridades y de representantes de la empresa, ya que aseguran es una situación que han vivido durante muchos años. Esta misma s ituación la viven otras áreas de la provincia de Los Santos, como Pedasi y Tonosí, donde sus mo radores también de han manifestado en exigencia de mejor servicio.

