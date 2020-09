Guaidó dice que Capriles y González negociaron con Maduro – CNN

El Consejo Nacional Electoral ha anunciado dos prórrogas para la inscripción de candidatos a diputados, en momentos en que 27 organizaciones políticas de oposición acordaron no participar en unos comicios que a su juicio no cuentan con garantías de transparencia, competitividad y credibilidad acordes con los estándares democráticos internacionales.

El director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, destacó que de los 110 nombres del indulto de Maduro sólo 50 se corresponden con la lista que manejan, de 386 de los denominados presos políticos. Es decir, 336 no estarían dentro del acuerdo.

El comunicado enfatiza además que no se aceptarán acuerdos electorales que no permitan la verdadera expresión del pueblo.

