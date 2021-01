Guaidó denuncia que el Gobierno de Maduro tiene rodeada su casa

Los comicios de hace un mes dejaron una victoria clara de Maduro , en una cita electoral celebrada entre críticas de la oposición y con una baja participación. El presidente señaló entonces que su cargo queda ratificado y “recontrarratificado”, mientras Guaidó, que no participó en las elecciones, aseguraba que la población venezolana había rechazado el “fraude” no yendo a votar.

You May Also Like