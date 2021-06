grupos de ‘hippies’ que llevan 50 años acampando en medio mundo… y también en España

Son muchos los ojos curiosos que a lo largo de estos cincuenta años se han adentrado en los asentamientos para observar y experimentar de primera mano el funcionamiento de estas comunas. El fotógrafo eslovenio Matjaž Krivic, lleva más de dos décadas capturando momentos de las reuniones en varios países y exponiendo las imágenes en la serie ‘Somewhere Under the Rainbow’ (En algún lugar debajo del arcoíris), cuyo inicio se remonta a 1997 y, según él mismo indica, todavía continúa.

