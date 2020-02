Grupo Rey, Always y United Way unen sus esfuerzos para crear la campaña #MásToallitasMenosFaltas, que tiene como meta donar más de cien mil toallas sanitarias a las adolescentes de las escuelas Instituto Bolívar, Primer Ciclo Panamá, CEBG Ascanio Villalaz, Escuela En Busca de un Mañana y CEBG Josefina Tapia, durante todo el año escolar.

