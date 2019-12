Grupo magisterial estima en 45 mil la cifra de estudiantes reprobados

Explicó que entre los aplazados se agrupa a todos los estudiantes que no lograron las notas para pasar hasta tres asignaturas y, por tanto, pueden asistir a las recuperaciones de verano o reválidas; mientras que entre los reprobados se incluye a aquellos que no pasaron más de tres asignaturas y tendrán que repetir el año.

De acuerdo con el dirigente, este informe debió estar listo hace dos semanas, incluyendo datos como el número de estudiantes que no terminaron de manera satisfactoria el año y los que desertaron del sistema. “Pero no los tienen”, advirtió.

