Grupo Gali desvincula a Carrizo y culpa al ‘vandalismo’

La réplica-aclaración indica que Grupo Gali “no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, el pozo no resultó viable”. Igualmente, se asegura que se “devolvió” el dinero remanente al Municipio de La Pintada, “realizando una adenda para disminuir, restringir el alcance del contrato”. Como ya se dijo, en el portal de Panamá Compra no aparece documentación alguna que demuestre tales afirmaciones.

Para justificar el estado de las obras, la nota dice que el mantenimiento no fue parte de ninguno de los contratos de Grupo Gali. “Lamentablemente, no está dentro de las condiciones del contrato de ninguna de ellas, eso corresponde al municipio”.

