Grosjean y Magnunussen no seguirán en Haas y abren otra puerta a Mick Schumacher

La aventura de Romain Grosjean y Kevin Magnussen en Haas ha llegado a su fin después de cinco y cuatro años, respectivamente, y todo apunta a que el francés dejará la Fórmula 1 definitivamente. Ambos pilotos publicaron sendos mensajes en redes sociales anunciando su marcha de la escudería después de varios años defendiendo sus colores.

“He estado con Haas desde el día 1. Cinco años en los que hemos tenido altibajos, consiguiendo 110 puntos en 92 carreras, pero el camino mereció la pena. He aprendido un montón, mejorado para ser un mejor piloto y mejor hombre. Este es probablemente mi mayor orgullo, más que cualquiera de las primeras carreras locas en 2016 o la cuarta posición en el GP de Austria de 2018″, escribió Grosjean.

El francés ha querido desear también lo mejor para el futuro a la escudería, adjuntando una foto en la que se lee ‘The End’ (‘Fin’). No obstante, parece que este final va más allá de su etapa en Haas, dejando entrever su retirada, ya que, como él mismo indica al principio de la publicación, “el último capítulo está cerrado y el libro está terminado“.

A sus 34 años, no tiene asiento en otro equipo para 2021, y fuentes especializadas indican que podría buscar otro reto automovilístico y probar suerte en WEC de la mano de Peugeot para correr en Le Mans en el año de entrada de la nueva normativa de Hypercars.

Un futuro lejos de Haas también tendrá su todavía compañero de equipo Kevin Magnussen, aunque el danés sí buscará continuar en la Fórmula 1, aunque todavía no haya rumores de un posible destino para él. “Ser parte de un nuevo equipo ha sido un reto que he disfrutado enormemente y me ha traído una gran cantidad de experiencia que me ha ayudado a crecer y desarrollarme como piloto“, destacó el danés.

Desde la escudería han querido destacar que su pareja es la más longeva, además de Bottas y Hamilton. “Grosjean consiguió puntos memorables en el debut de Haas F1 Team en Fórmula 1, con una sexta plaza en el debut en el GP de Australia en 2016, seguido de un quinto puesto sublime en Bahréin”, señalaron del francés. “Fue en 2018 cuando Magnussen consiguió su histórica novena posición en el Mundial de Pilotos”, apuntaron sobre su compañero.

Del mismo modo, ya suenan pilotos para aterrizar en la escudería de Gunther Steiner, quien, en su interés por reforzar lazos con Ferrari, puede estar tanteando a Mick Schumacher para que dé el salto a la F1 con Haas. De marchar también Magnussen, el hijo del heptacampeón del mundo tendría como compañero a otro debutante, Nikita Mazepin, que sigue a la espera de sacarse la superlicencia.