Grifols prueba un fármaco que proporcionaría inmunidad inmediata contra la Covid-19

Según ha informado Grifols, el tratamiento podría administrarse en centros de atención primaria tras un resultado positivo en test para coronavirus, evitando así los ingresos hospitalarios por progresión de la enfermedad y complementando a la vacuna en la fase temprana tras la vacunación. También ayudaría a contener brotes en lugares donde no se haya iniciado la vacunación o esta no haya sido completada.

