Grifo anota dos veces y se hace con la victoria de SC Freiburg ante Schalke 04

En el próximo partido, el Schalke 04 jugará de visitante ante Werder Bremen en el Wohninvest Weserstadion. El encuentro está programado para el domingo 30 de octubre a las 11 a.m. El SC Freiburg se enfrentará de local al FC Köln el domingo 30 de octubre a las 11 a.m. en el Schwarzwald-Stadion.

