Grifina López pide a padres de Mónica Serrano la verdad, solo falta comparar ADN

La historia de Mónica Serrano sigue dando de qué hablar y ante la serie de información que anda por redes, muchas cosas no se saben de dónde han salido, así lo destacó la especialista Lina Solís, de Laboratorio Genetix, lugar que le practicó hace dos semanas el examen de ADN a Grifina López.

También puedes leer: Lady Gaga anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Chromatica’

“No se de donde salió la información que ha estado circulando. A mí nadie me entrevistó. Las pruebas se le realizaron a la tía (medio hermana, porque solo es hija de madre y no de padre) y a la abuela, por el lado materno de Mónica Serrano”, dijo Solís.

Según la doctora, no se puede irresponsablemente decir que si es, las pruebas hasta el momento son solo subjetivas, hace falta practicarlo a un hermano o sus padres.



“Para poder asegurar los resultados debe ser con los padres o con una prenda que se tenga resguardada de Mónica Serrano“.

Se pudo conocer que Grifina López solo estudió hasta tercer grado y que le gustaría seguir haciéndolo. Ella tiene un puesto de venta de plátanos en la vía Interamericana, está casada y tiene un bebé.

El periodista Alvaro Alvarado durante la entrevista con la doctora Solis, resaltó que al conversar por celular con la señora Mónica, ella manifestó que “la prueba está hace años en el Ministerio Público, se han dado muchos comentarios malos“.

¿Por qué no hacerse la prueba?

La doctora Solis resaltó que hasta se podría movilizar donde están los padres de Mónica con tal de darle una respuesta a Grifina, porque hay que saber que ella también debe estar pasandola mal ante tanta falta de información. “Ella ve todo por redes sociales y merece una respuesta“.

Solís también se refirió al supuesto rumor sobre que el padre de Grifina era un Colombiano, lo que destacó que para ser posible no tendría concordancia, debido a que los rasgos físicos son diferentes, lo que manda es el ADN.

“Me llama la atención negativa de la familia, también me llama la atención los resultados, pero solamente se le práctico a un abuelo. Podría hasta analizarlo con un hermano de padre y madre”, añadió la genetista.

También puedes leer: Presidente Cortizo participó de acto escolar en el ‘Panamá de los barrios’

Castor Serrano, padre de Mónica Serrano, comentó en un audio en el que conversaba con el periodista Alvaro que “al parecer un familiar de Mónica anda haciendo sus investigaciones por la libre, yo la he visto por fotos y por la redes y creo que no es mi hija. Solo las autoridades deben hacer las pruebas, no cualquiera, si alguien quiere hacer la invitación para que nos hagamos las pruebas, lo hacemos. A la fecha para mi no es mi hija. Las autoridades deben poner un alto a lo que hace la gente, esto afecta a mi familia“.

Héctor Huertas, abogado que está apoyando a Grifina López, señaló que se presentó a atención primaria del Ministerio Público para solicitar que no se les entregue las pruebas de ADN de los padres de Mónica Serrano que reposan en el recinto, a cualquiera para no dañar la investigación y que además se exija que ellos se hagan la prueba o que cooperen más.

Según el propio Huertas, Grifina López ha pedido saber la verdad y quiere la colaboración de los padres de Mónica Serrano, para corroborar si es o no la desaparecida hace ya 17 años en Arraiján.