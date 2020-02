¿Grifina López o Mónica Serrano?

Ayer, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público informó del inicio de una investigación de oficio dirigida a confirmar la identidad de la joven López, basados en el artículo 205 del Código Penal que señala que “quien suprima o altere la identidad de un menor de edad en los registros del estado civil será sancionado con prisión de tres a cinco años. La misma pena se aplicará a quien, a sabiendas, entregue un menor de edad a una persona que no sea su progenitor o a quien no esté autorizado para recibirlo” .

García, ex miembro de la Policía Técnica Judicial (PTJ), no ha descansado en la búsqueda de la niña desaparecida el 8 de febrero de 2003 de la casa de su familia, ubicada en Loma Bonita, Arraiján.

La prueba le fue aplicada hace nueve días a la tía de la niña Serrano, para cotejar. No obstante, al salir del Laboratorio Clínico Genetix, Huertas y García informaron que acordaron no divulgar el resultado, porque este no es concluyente y, en cambio, pedirán al Ministerio Público pruebas adicionales para tener mayor certeza.

