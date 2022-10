Griezmann vuelve al Atlético, que le saca más de 100 millones de euros al Barça en la operación de ida y vuelta

Durante la campaña 2021-22, Griezmann cubrió de sobra esa condición, cumpliéndola en el 81% de sus partidos. Pero había un problema: el Atlético no quería pagar los 40 ‘kilos’ de la compra obligatoria, y para ello se decidió que el francés sería suplente: así, salía siempre a partir del minuto 60 para asegurarse de que no jugaba esos 45 minutos.

