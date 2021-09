Griezmann retorna al Atlético de Madrid en un cierre de mercado surrealista; Saúl jugará con el Chelsea

La marcha de Griezmann no se concretó hasta el último día de mercado… Y después de un verano lleno de especulaciones que comenzó el 14 de julio, cuando se catapultó al plano una negociación entre Barça y Atlético en la que se contemplaba un intercambio entre el delantero galo y Saúl, quien este mismo martes acabó cerrando su salida con destino al Chelsea. La diferencia de valoración entre los dos jugadores hizo imposible el acuerdo, pero desde entonces quedó patente que la permanencia del delantero en el Camp Nou no estaba para nada asegurada.

La operación se consumó tras una jornada entre surrealista y dramática y que no se cerró hasta bien pasada la medianoche, plazo final establecido por LaLiga, porque a pesar de que los dos clubes tramitaron toda la documentación con la patronal a tiempo, presentándola en su totalidad minutos antes de las doce, quedó todo pendiente del visto bueno de la organización presidida por Javier Tebas hasta que no se concretase la salida de Saúl Níguez, del Atlético, con destino al Chelsea… Y que no se cerró hasta haberse superado ese plazo final, momento en el que se desencalló definitivamente 43 minutos después del cierre oficial del mercado.

You May Also Like