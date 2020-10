Griezmann explota y el Barça de…

El pasado martes, el FC Barcelona goleó al Fenercváros en el primer partido de la presente edición de la Champions League (5-1). Un partido que se jugó en el Camp Nou y que, entre otros, fue protagonizado por un Ansu Fati estelar que marcó un gol, regaló otro con una asistencia y se coronó como el futbolista del partido. Sin embargo, también fue víctima de un repulsivo ataque racista.

En este caso, fue el polémico Salvador Sostres quien escribió en el diario ‘ABC’ unas líneas lamentables que incendiaron las redes sociales. El columnista quiso elogiar el fútbol de Ansu Fati con muy mal gusto y unas palabras muy desafortunadas. “Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: «¡Agua, agua!», anunciaba que la Guardia Urbana había llegado”, comenzó.

No contento con atacar a Ansu Fati, enlazó su ataque racista con una surrealista reivindicación política contra la alcaldesa de Barcelona. “Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”, terminó.

Naturalmente, muchos fueron los que se indignaron y criticaron la actitud del articulista y, entre ellos, Antoine Griezmann.​ El delantero francés publicó en Twitter una captura de la crónica de Salvador Sostres con un mensaje defendiendo al canterano. “Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación”, escribió.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

El FC Barcelona demandará a Salvador Sostres

Salvador Sostres ha vuelto a ser noticia dando la nota por decir barbaridades. Recordemos que se trata del mismo ‘periodista’ (entre muchas comillas) que escribió que la desgracia de Haití era una “menstruación” que ayudaba a “limpiar el mundo” o que fue cazado diciendo que le gustan “las chicas de 17 o 18 años” porque “parecen lionesas de crema” y porque “sus vaginas aún no huelen a ácido úrico”.

Según las informaciones avanzadas por la Cadena SER, los servicios jurídicos del FC Barcelona activarán la maquinaria este jueves para poner una demanda contra Salvador Sostres por racismo y no se conformarán con una hipotética disculpa del articulista. Además, numerosos periodistas y deportistas también han cargado contra él por sus barbaridades.