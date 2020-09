Grettel Garibaldi en camino para ganarse un Latin Grammy

¡Talento panameño! No solo Rubén Blades y Sech están nominados en los Latin Grammy 2020, no, no, no, también la cantautora istmeña Grettel Garibaldi. ¡Wow!

La panameña va por un Latin Grammy en la categoría “mejor canción pop”, con la canción, “Una vez más” la cual compuso junto a Ximena Sariñana, Elsa Carvajal y Susana Isaza.

Primera vez nominada

“Agradecida estoy con mi casa Warner Chappell y con mis colegas por darme la oportunidad de trabajar junto a ellas esta canción. Gracias a todos los que forman parte de estos 15 años de carrera por todo su apoyo.

Es un largo camino. Sigamos soñando…, porque ciertamente aquí en la tierra hay que trabajar con mucho esfuerzo, pero los frutos y la bendición solo vienen de Dios”, manifestó la panameña.

“Una vez Más” es una canción interpretada por la reconocida artista mexicana Ximena Sariñana, cuya idea nació en un “song camp” que organizó Warner Chappell Music, casa editorial a la que pertenece Grettel Garibaldi desde hace dos años.

La canción es una balada pop, pero con matices de todas las épocas musicales y habla acerca del deseo por mantener viva la esencia del amor, para que en la pareja todo continúe fluyendo tan natural como la primera vez que decidieron estar juntos.

Fue estrenada por Ximena en el mes de mayo del 2020.

