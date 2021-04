Greta Thunberg “no planea” asistir a la COP26 a causa de la pandemia

Thunberg habla más en profundidad de su opinión sobre la COP 26 de Glasgow en el documental “Greta Thunberg: A Year To Change the World”, que BBC estrenará el próximo 12 de abril y que repasará el “año sabático” que pasó fuera del colegio para viajar por el mundo y conocer de cerca los efectos del cambio climático y el calentamiento global.

“La desigualdad y la injusticia climática son ya el centro de la crisis climática. Si las personas no pueden vacunarse y viajar para estar representadas por igual, eso no es democrático y agravaría el problema”, indicó, en respuesta a una noticia sobre sus planes adelantada por la BBC.

You May Also Like