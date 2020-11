Greta Thunberg copia un tuit de Trump para lanzarle una pulla tras su actitud en las elecciones: "¡Ve al cine, relájate!"

Las elecciones de Estados Unidos aún no han terminado, para desgracia de Donald Trump. Los colegios electorales aún continúan contando votos, aunque el actual presidente pide que se pare porque acusa al voto por correo de fraude y lo llevará a los tribunales. Pero ante esta acusación infundada, Greta Thunberg ha respondido aprovechando un tuit que el republicano lanzó contra ella y que ella ha rebotado llena de ironía.

A finales de diciembre, Trump le dijo a la activista medioambiental de 17 años que se relajara: “Qué ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de control de la ira y luego ir a ver una buena película con un amigo! ¡Relájate, Greta, relájate!”.

En su día, ella bromeó con este tuit y cambió su biografía de Twitter: “Soy una adolescente trabajando en su problema de control de la ira. Actualmente me relajo viendo una buena película con un amigo”.

Ahora es este mismo tuit el que Thunberg ha calcado para devolvérsela a Donald Trump después de que él escribiera “¡Parad de contar!” en la red social.

“Qué ridículo. ¡Trump debe trabajar en su problema de control de la ira y luego ir a ver una buena película con un amigo! ¡Relájate, Donald, relájate!”, escribió este jueves la activista adolescente, desatando los aplausos de muchos usuarios.

How it started: How it ended: pic.twitter.com/S73dclwEBi

— The Political Rants (@vinod_d007) November 5, 2020