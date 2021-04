Gremios turísticos exigen derogación de cuarentena

Además de reducir a tres días la cuarentena para los viajeros procedentes de Sudamérica, el Minsa informó que a partir del 19 de abril, el toque de queda iniciará a las 12:00 a.m. y terminará a las 4:00 a.m.

“A los viajeros con resultados negativos los están llevando a hoteles que funcionan como hospitales, no pueden escoger donde pasarán la cuarentena y hay que destacar que estos hoteles no están siendo administrados por sus dueños; son terceros que se encargan del aseo de las habitaciones y de la alimentación”.

