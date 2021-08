Gremios magisteriales exigen que se garanticen las condiciones para el retorno gradual a las escuelas

“Si las escuelas cumplen con todo eso y los niveles de contagio de Covid son mínimos, no tenemos ningún problema en iniciar. El tema es que no todos vamos a iniciar inmediatamente”, dijo Pinto quien agregó que no entendía el apuro de las autoridades sobre todo en los sectores con los índices de contagio.

Este jueves, 19 de agosto, la dirigencia Acción Magisterial Unida de Panamá resaltó qué el Meduca debe definir bajo qué modalidad se va a trabajar; presencial o a distancia. Además, que en los colegios no hay internet, que hace falta vacunar al 10% de los docentes y que los estudiantes menores de 12 años no están en el cronograma de vacunas.

You May Also Like