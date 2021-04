Gremios, en desacuerdo con el retorno a las aulas

Los planteamientos de López coinciden con los de Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), quien añadió que hay varias escuelas públicas que no cuentan con las condiciones mínimas de bioseguridad para brindar clases semipresenciales, como establece la Resolución No. 100 del 11 septiembre de 2020. El docente indicó que se debe garantizar la limpieza básica y profunda de las aulas, pero en este momento el Meduca no tiene personal de limpieza, ya que la gran mayoría fue despedido.

“No podemos aceptar un retorno semipresencial o presencial a las aulas de clases si aún no se reúnen las condiciones. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes y docentes viajan en transporte colectivo y otros no viven en la comunidad donde reciben o imparten clases”, detalló.

Sin embargo, la vacunación de los docentes no es garantía de que vuelvan a las aulas de clases, ya que consideran que las escuelas todavía no reúnen las condiciones de bioseguridad para evitar los contagios de la Covid-19.

