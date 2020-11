Gremios del sector empresarial se oponen a un nuevo encierro ante un posible repunte de casos de la COVID-19

Concluyeron en que no hay una reactivación de empleos progresiva , los flujos de intercambio de bienes y servicios no se están dando y los flujos de caja siguen afectando dramáticamente a las empresas de todos los tamaños.

En este sentido, han decidido que hasta tanto no se regularice la participación de los ministros asignados oficialmente a participar en las reuniones de los lunes, el sector privado se reserva el derecho de no participar en esta Mesa de Salud a partir de la fecha, hasta que sea revisada la metodología establecida.

You May Also Like