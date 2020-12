Gremio rechaza solicitud de cierres

Solicitaron, por ejemplo, un toque de queda más riguroso los sábados y domingos, entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m.; prohibir la entrada a playas, piscinas, balnearios, lagos y ríos; establecer una ley seca desde el viernes a las 6:00 p.m. hasta el lunes a las 10:00 a.m.; que se evalúe hacer los sorteos de lotería una vez a la semana, los sábados; y que se evalúe la prohibición de actividades recreativas en parques infantiles, canchas y campos deportivos en el distrito.

You May Also Like