Gremio de hidroeléctricas pequeñas advierte sobre contrato de NG Power

El mercado eléctrico panameño vive una incertidumbre atribuida, en parte, al contrato que la empresa NG Power se ganó en 2013, el mayor en generación de energía en la historia republicana, y que ahora podría ser adquirido por otra sociedad en la que participa AES Panamá, la empresa generadora más grande del país.

El posible traspaso del contrato de suministro de energía (PPA, por sus siglas en inglés) de Panamá NG Power a la sociedad Generadora de Gatún, daría un mayor control a un solo agente del mercado eléctrico, advierte la Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos (Capageh), integrada por pequeñas plantas .

En una nota enviada al administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Armando Fuentes, el gremio señala que la regulación existente promueve la competencia y “establece pautas claras para evitar la concentración de poder de mercado”. No obstante, indica que el mercado de contratos de energía “está acaparado en manos del grupo económico de AES”.

Como ejemplo, Capageh cita que para el mes de mayo de 2021, el grupo económico de AES cuenta con 700 megavatios (MW) en contratos vigentes de potencia firme y energía asociada, “lo cual es más del doble que cualquier otro agente generador, y más del 60% de la suma de todos los contratos de las distribuidoras que conllevan el suministro de energía”. Explica la nota que si Generadora de Gatún adquiere el contrato por 550 MW de NG Power, “se estaría permitiendo un incremento sustancial de este predominio”.

Según expertos del sector, de aquí al 2024, es necesario tener construida otra planta de generación para abastecer la demanda de energía. Con el reinicio de las actividades económicas, el pasado jueves 20 de mayo la demanda de energía se disparó a 2,020 MW. Comparado con el récord de la demanda de 1,969 MW, el 10 de marzo de 2020, aumentó 51 MW.

No obstante, el país cuenta con suficiente capacidad instalada con más de 3 mil MW, pero dentro de la matriz se requiere reforzar la generación para la temporada seca. Es decir, el parque hidroeléctrico puede suplir hasta el 75% de lo requerido en temporada lluviosa, pero no puede hacerlo en temporada seca, con excepción de Bayano y Fortuna, que tienen embalses. En temporada seca se debe tener suficiente disponibilidad de eólica, fotovoltaica y térmicas, como gas natural, bunker o carbón. La capacidad instalada actual de solar y eólica aún no es suficiente, y algunas térmicas han advertido que se retirarán del mercado porque no tienen contratos de suministro de energía.

La planta de gas natural de NG Power debía comenzar a operar en 2017, pero como no se ha construido, algunos agentes piden una nueva licitación de compra de energía, en lugar de que el contrato sea cedido a otra empresa.

En respuesta a una consulta de este diario, AES Panamá dijo que “cumple estrictamente con lo establecido por las leyes de la República de Panamá en la materia”.

“Respetamos la opinión de cualquier ciudadano, gremio o asociación, pero observamos que los datos y la información pública que se está distribuyendo es incorrecta, es presentada a conveniencia de algunos grupos particulares y no responde a la realidad del funcionamiento del mercado eléctrico del país, sino más bien son una equivoca percepción e intereses de quienes emiten las mismas, porque cualquier nuevo proyecto de generación que promueva una baja en la tarifa beneficiará a los ciudadanos, pero podría quizás afectar directamente sus negocios”, añadió AES Panamá.