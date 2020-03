Gregorio: Humilde… amante del sexo y la comida

Y, para que no tenga dudas de que es todo un profesional, le preguntamos: ¿cómo es trabajar con tantas mujeres hermosas? Simple; por su cabeza no pasa si la actriz se ve bonita, ya que está rodeado de cientos de personas que le dan indicaciones, incluso, su esposa está presente, y ella misma le dice que tiene que hacer el trabajo bien.

You May Also Like