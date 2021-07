Greg Abbott ordena a la Guardia Nacional de Texas a la frontera para que arresten a inmigrantes junto al Departamento de Seguridad Pública | Univision 41 San Antonio KWEX

“Para responder a este desastre (el flujo migratorio) y asegurar el estado de derecho en nuestra frontera sur, se necesita más mano de obra, además de los soldados del DPS y los soldados de la Guardia Nacional de Texas que ya he desplegado allí. El DPS necesita ayuda para arrestar a quienes están violando la ley estatal “, se lee en la carta. “En virtud del poder y la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes del estado de Texas, por la presente ordeno que la Guardia Nacional de Texas ayude al DPS a hacer cumplir la ley de Texas arrestando a los infractores en la frontera”.

You May Also Like