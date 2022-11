Green Friday, en qué consiste la alternativa al Black Friday que llegó a España en 2015

Otra voz discordante con la estrategia del Green Friday es la de la directora y fundadora de la plataforma Slow Fashion Next, Gema Gómez, porque “de lo que se trata es de impulsar un consumo basado en lo que realmente se necesita , regalando cosas o experiencias que no afecten de manera negativa al entorno”.

“Debería primar un consumo menor y de más calidad de productos que verdaderamente se necesiten”, ha explicado Paloma García, directora de la empresa de moda orgánica The Circular Project, ya que “anclarse en ese tipo de ‘marketing’ sea ‘green’ o ‘black’ no facilita la transición hacia el consumo de bajo impacto” y, aún más, induce a “compras innecesarias utilizando la estrategia del precio y las ofertas”.

