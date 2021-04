Grecia insiste y pide a Alemania que le pague 289.000 millones en reparaciones por los daños de la II Guerra Mundial

Sin embargo, el tratado entre la República Federal de Alemania, la extinta República Democrática Alemana (RDA) y las cuatro antiguas potencias aliadas -Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña- no menciona explícitamente las reparaciones. Además, numerosos estados atacados y ocupados por la Alemania nazi, como Grecia y Polonia, no participaron en las negociaciones al respecto.

You May Also Like