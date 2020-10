Gravar con el 21% de IVA la sanidad y educación privada costaría una media de 1.306 euros al mes a las familias

“Con Unidas Podemos trabajamos todo el proyecto, pero luego tengo que hablar con el PNV, con ERC, con Ciudadanos, con Más País… y hasta que esa situación no se dé, no estará completada la previsión fiscal que tiene el Gobierno”, ha apuntado en una entrevista con la Agencia EFE.

No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este lunes que la propuesta fiscal que se pacte en el seno del Gobierno de coalición no será el texto definitivo que se incorpore a los Presupuestos de 2021, sino que se negociará previamente con los partidos políticos y podría cambiar .

