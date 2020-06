¿Grasa o músculo? Así es la báscula inteligente de 20 euros que nos informa de nuestra composición corporal

Con la llegada de las altas temperaturas, la necesidad de sentirse a gusto con uno mismo aumenta. Bien sea por la apuesta por prendas más ligeras o por el temido primer día de piscina, estar en forma y saludable es algo que ronda la cabeza de la mayoría . Así, siguiendo con las rutinas deportivas a las que nos hemos aficionado estos días, apostando por nuevas modalidades que están dando mucho de qué hablar, como el Bikram Yoga, y mejorando nuestros hábitos alimentarios, nos enfrentamos a la recta final de la Operación bikini. Un punto de inflexión estival que, sin embargo, no termina hasta que no pasamos por la báscula y comprobamos si nuestros esfuerzos han servido para alcanzar los objetivos planteados.

