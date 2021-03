Granada vs. Manchester United y Villarreal vs. Dinamo de Zagreb, en cuartos de Europa League

En cambio, la fortuna le ha sonreído a los groguet, que se medirán a uno de los equipos más humildes que quedaban en la competición, el Dinamo de Zagreb . No obstante, el Villarreal no ha de confiarse en ningún momento de la eliminatoria , ya que los croatas han demostrado este año ser un equipo traicionero. Sin ir más lejos, el pase a cuartos lo lograron tras remontar el 2-0 de la ida contra el Tottenham de Mourinho.

