Gran presencia española entre los nominados de este año a los premios Eisner, los ‘Oscar del cómic’

El español Paco Roca lideró este jueves la notable lista de nominados españoles y latinos en los premios Eisner, que están considerados coloquialmente como “los Óscar del cómic”, y que se entregan habitualmente durante la Comic-Con.

Y aunque este año no se podrá celebrar esta gran fiesta de la cultura popular de San Diego (EE UU) debido a la pandemia del coronavirus, los Eisner anunciaron de todas formas sus candidatos de 2020 y desvelarán sus ganadores en julio.

Roca, que el año pasado recibió en la Comic-Con un galardón como homenaje a toda su trayectoria, optará en los Eisner al premio a la mejor edición estadounidense de un cómic internacional por La casa.

Su compatriota Emma Ríos será candidata al premio a mejor portadista por Pretty Deadly, mientras que el dibujante también español Gabriel Walta está nominado a la mejor serie limitada por su trabajo junto a Jeff Lemire en Sentient.

El cómic español también contará como aspirantes con Salvador Larroca, candidato a mejor serie por Doctor Doom (con Christopher Cantwell); y Manuela Pertega, nominada a la mejor adaptación de otro medio por Giraffes on Horseback Salad: Salvador Dalí, the Marx Brothers, and the Strangest Movie Never Made (junto a Josh Frank y Tim Hedecker).

Javi de Castro, que podría llevarse el Eisner al mejor webcómic por The Eyes, y Miquel Muerto, que será candidato al galardón a mejor nueva serie por Something Is Killing the Children (junto a James Tynion IV y Werther Dell’Edera) también figuran entre las opciones españolas de estos premios.

Fragmento de la portada del tercer volumen de ‘Pretty Deadly’, obra de Emma Ríos. IMAGE COMICS

Además, la dibujante estadounidense criada en Zaragoza Rosemary Valero-O’Connell recibió dos nominaciones: mejor publicación para adolescentes y mejor dibujante/entintador por su trabajo en Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (firmado junto a Mariko Tamaki).

Y una curiosidad de estos Eisner también tiene sello español: la candidatura de Benjamin Fraser al mejor trabajo académico por su volumen sobre el ilustrador español Pere Joan titulado The Art of Pere Joan: Space, Landscape, and Comics Form.

Nominados latinoamericanos

Por otro lado, la colombiana Lorena Álvarez, con Hicotea, y la estadounidense de origen latino Molly Mendoza, con Skip, se verán las caras por el Eisner al mejor coloreado.

Los brasileños Joe Bennet y Ruy José serán candidatos al premio a mejor serie con continuidad gracias a Immortal Hulk (junto a Al Ewing).

Y el costarricense Dan Mora tratará de llevarse el Eisner a la mejor serie nueva con Once & Future (junto a Kieron Gillen).

Finalmente, el argentino Julian Totino Tedesco luchará por la distinción al mejor portadista con Daredevil y el mexicano-estadounidense Raúl the Third intentará hacerse con el Eisner a la mejor publicación para primeros lectores con ¡Vamos! Let’s Go to the Market.