Gran nivel tuvo la III Edición del PMA TOUR 2021

Por último, el campeón de la categoría A, Pablo Ruiz, expresó que “este ha sido el mejor Match Play que he jugado en mi vida en temas de presión. Me encantó participar en el MID, es un tour increíble. Te va creando consistencia, conoces gente nueva. La verdad, se lo recomiendo a todo el mundo, estoy muy orgulloso de representar a Panamá”.

En la categoría A, Ruiz le ganó (1 up) a Santiago Fascetto; en la B, Lim venció (3&2) a Martin Nahman; en la C, Ávila derrotó (4&2) a Fernando Alvarado y en la D, Bernal venció (2 up) a Valentín Simbrón.

