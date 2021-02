Gran adición a la bibliografía sobre Panamá

Los ensayos dotan de matices eventos cuyas consecuencias materiales son ampliamente conocidas, pero cuyos antecedentes y complejidades poco se conocen. Su lectura enriquece al lector desde el punto de vista informativo e interpretativo, y ayuda a construir identidad y a fortalecer la autoestima del panameño, ya que el autor ofrece pruebas de la legitimidad y autenticidad del sentimiento separatista mas allá de los intereses coyunturales. Los panameños, insiste el autor, tuvieron un concepto de nación y, en base a este, lucharon por el Canal. Dicho de otro modo, no fuimos creados en función de la vía interoceánica, sino al contrario. Adicionalmente, el doctor Galindo ilustra al lector sobre aspectos admirables del pensamiento y la acción de las generaciones de panameños que le dieron forma a la nación: los padres de la patria se adhirieron a la separación iglesia-estado; eligieron el régimen monetario no como un acto de subordinación o de cesión de la nacionalidad, sino de precaución económica. Y, no menos importante, priorizaron la educación. Sobre este punto, el doctor Galindo cita un dato de absoluta relevancia para el momento presente: ¡cónsules panameños en países como Chile o Alemania tenían la tarea de contratar profesores extranjeros para que vinieran a enseñar en nuestro país!

