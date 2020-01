Gramática raída

Asfixia. Léxico raído. Familia es familia. Muchos interlocutores prefieren usar en una oración palabras de una sola familia. Nepotismo gramatical. Y no echan mano de otros vocablos, pues puede ser cansón. El funcionario levanta la voz: “Se requieren requisitos”. ¿Y entonces? Y este abogado pondera sobre el origen de las hormigas ninga: “En el mundo de las posibilidades, todo es posible”. Me convenció el ministro: “Responsablemente, vamos a asumir nuestra responsabilidad”. Así se vende un producto, sin parpadeo: “Van a dar atención personalizada a las personas”.

Sintaxis apuñalada. Inaceptable las cuchilladas contra la sintaxis, como si le causara alegría a los responsables, no pocas veces funcionarios que están obligados a respetar la Constitución, de manera particular el artículo que declara oficial el idioma español. El sujeto anda por un lado y el verbo por otro: “El grupo de padres de familia se apersonaron a la escuela”: “la comunidad educativa tienen agua desde hoy”; “que cada tripulación cumplan con la navegación”. En las oraciones, el verbo fue expresado en plural, cuando debió ser en singular: “se apersonó”, “tiene” y “cumpla”, para sintonizarlo con el núcleo del sujeto (grupo, comunidad, tripulación).

Afirman: “habían más de 100 agentes”, “habían personas que estaban en la lista”, “han productos no vencidos”, “en la escuela no habían docentes”. En todas estas frases, la opción es “había”, singular. “Hubieron tres accidentes”, “hubieron padres de familia”. En estas frases, lo correcto es “hubo”.

