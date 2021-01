Gracias infinitas, no se rindan

Pedirles que no se rindan, se que son momentos difíciles y que el agotamiento es alto, no perdamos la esperanza que vendrán mejores días.

No supe cómo transmitir mi agradecimiento, lo único que se me ocurrió fue escribir este artículo de opinión, con la esperanza que sea publicado y que todo el personal de salud y las autoridades lo puedan leer; que sepan que toda la sociedad panameña esta con ustedes, darle las gracias en nombre de los familiares de los más de 47 mil casos, especialmente de los más de 2 mil 100 que se encuentran en sala y los más de 200 que están en cuidados intensivos, como mi padre.

Hoy me informan que ambos están delicados y que en el caso de mi padre requerirá de ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Es un dolor indescriptible, el que siento en este momento; no obstante, tengo que dar las gracias a todo el sistema de salud y a la CSS porque no han abandonado a mis padres. A todos los doctores que día a día continúan su lucha para que ningún paciente pierda la vida, a los profesionales de enfermería, a los técnicos, a los administrativos y en general a todo el personal de salud, quisiera darle las gracias por todo lo que hacen para salvar la vida de los panameños, incluyendo mis padres.

You May Also Like