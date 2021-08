GP Hungría. Checo abandona, ocon gana. Hamilton supera a Verstappen

Por algunas vuelta funcionó, pues Lewis se colocó primero, pero luego tuvo que entrar a pits para cambiar las llantas ya que tarde temprano iba a ocurrir debido a que no había más agua de lluvia en pista y al no contar con las gomas correctas se vería afectada su velocidad. Su entrada lo obligó a caer hasta el fondo de la parrilla en el lugar 14. Fue ahí donde comenzó la hazaña y vuelta tras vuelta pudo remontar hasta el tercer puesto.

Pero es no fue todo y pese a los abucheos que recibió el británico de las Flechas Plateadas el sábado en la Pole, una vez más demostró que su destreza tras el volante es único y por eso es siete veces Campeón del mundo ya que en una estrategia que nunca había pasado en la Fórmula 1, Mercedes decidió que Lewis reiniciara la carrera y no que entrara a pits para cambiar los neumáticos, acción que sí hizo el resto de la parrilla por lo que tuvieron que arrancar por boxes, dejando el carro de Mercedes en solitario en la recta para que reiniciara la competencia.

