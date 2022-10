Gozaine: Panamá no estaba preparada para atender a migrantes venezolanos que no podrán llegar a Estados Unidos

Gozaine dijo que no tenían una cifra exacta de la cantidad de venezolanos que están en el país y quieren regresar a su país, porque por la frontera de Costa Rica hay muchos caminos irregulares o trochas y no pasan por los puestos oficiales establecidos.

La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, afirmó este lunes que Panamá no estaba preparada para enfrentar la presencia en el país de migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que decidieron no seguir su camino hacia a Estados Unidos.

You May Also Like