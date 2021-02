Gorgas trabaja en la segunda fase del estudio de placentas en embarazadas con SARS-CoV-2

Los dos nuevos objetivos de la segunda fase del estudio científico sobre placentas de embarazadas con SARS-CoV-2 fueron confirmados por la científica Mairim Solís, de la dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, luego de su publicación el pasado 1 de febrero en la American Journal of Obstetrics and Gynecology , donde explica la detección del SARS–CoV-2 en la placenta de dos pacientes asintomáticas con Covid-19.

