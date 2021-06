Gorgas tiene nuevos datos sobre la malaria en Darién; Panamá registra 1,506 casos este año

Además, este estudio informó por primera vez de la detección de una infección natural por Plasmodium vivax en An. (Nys.) darlingi, su incriminación en la transmisión de la malaria y su identificación en nuevas zonas de Darién; también se detectó infección natural con Plasmodium vivax en An. (Nys.).

Lorenzo Cáceres, entomólogo y científico del Gorgas, explicó que este estudio tiene información importante sobre la dinámica de transmisión asociada con los mosquitos vectores de la malaria en Darién, y que los datos muestran que las especies más abundantes y mayormente distribuidas son: An. (Nys.) darlingi (45%) y An. (Nys.) albimanus (42.6%). Algo muy importante, remarcó, es que se capturaron estas dos especies coexistiendo en la misma área geográfica.

Científicos del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) publicaron una investigación en la revista científica PLOS ONE en la que proporcionan nueva información sobre la dinámica de transmisión de la malaria, cuyo vector es el mosquito anopheles (An.) en la provincia de Darién.

You May Also Like