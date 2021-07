Gorgas envía pruebas sobre vacunación ilegal al Imelcf

En la investigación de las vacunas clandestinas, adelantada por la Fiscalía Anticorrupción, no se ha determinado la procedencia de las dosis, ya que funcionarios del Ministerio de Salud aseguran que los frascos usados en las 32 personas vacunadas no corresponden con los lotes entregados por Pfizer/BioNTech a Panamá.

En ella, el abogado defensor de Pérez Escudero dijo que podía dar información sobre esta persona, pero la petición no fue concedida porque, de acuerdo con el Juzgado de Garantías, la persona no se encontraba en el acto ni tenía un defensor asignado. Lo que si logró decir el abogado de Pérez Escudero es que Aron tenía conocimiento de las jornadas de vacunación realizadas en Coco del Mar y Punta Pacífica. Pérez Escudero también fue procesado en 2014 por el el delito de estafa en perjuicio de María Patricia Zubieta, quien reveló que el detenido la estafó con una presunta venta de ropa, por $6 mil.

