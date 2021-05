Google y Shopify se unen en ‘bombardeo’ contra Amazon

Google de Alphabet Inc. anunció ayer que los comerciantes que utilicen Square, GoDaddy Inc. y WooCommerce podrán vender productos más fácilmente a través de la búsqueda de Google, Maps y YouTube.

Google está avanzando dentro del mundo del comercio electrónico con la implementación de nuevas herramientas y asociándose con Shopify Inc., Square Inc. y otras compañías con la intención de generar más compras en las propiedades web del gigante de búsquedas, y menos en Amazon.com Inc.

You May Also Like