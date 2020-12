Google y Facebook son acusados de monopolio

“Esta acusación es inexacta”, dijo Google en un comunicado enviado por correo electrónico. “Facebook Audience es una de las más de 25 empresas que participan en nuestro programa de licitación abierta. No hay nada exclusivo en su participación y no reciben datos especiales. El objetivo es trabajar con redes publicitarias.

Las acciones de proveedores de tecnología de publicidad más pequeños subieron cuando se presentó la acusación. PubMatic Inc. aumentó 16%, mientras que Magnite Inc. subió 6%.

