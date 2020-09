Google y Facebook, citados al Senado

Un panel del Senado se prepara para citar a los directores ejecutivos de Google de Alphabet Inc., Facebook Inc. y Twitter Inc. si no aceptan comparecer voluntariamente para testificar sobre una controvertida protección legal que beneficia a las redes sociales, dijo un portavoz del Comité de Comercio del Senado.

El panel está pidiendo a Sundar Pichai, Mark Zuckerberg y Jack Dorsey que declaren sobre la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que permite a las plataformas evitar demandas por el contenido que publican sus usuarios, dijo el vocero.

Los directores ejecutivos han sido invitados a testificar en la audiencia, que está prevista para el 1 de octubre, dijeron dos asesores del Senado que pidieron no ser nombrados porque la fecha no se ha anunciado oficialmente. El portavoz del comité declinó confirmar la fecha.

Google y Twitter no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Facebook declinó hacer comentarios. El periódico Político informó la amenaza de citación del panel el jueves temprano.

El escudo legal cada vez recibe más ataques en Washington. El departamento de justicia dio a conocer el miércoles su última propuesta para reformar la ley. La Comisión Federal de Comunicaciones también está considerando cambios a través de una reglamentación solicitada por el presidente, Donald Trump, en respuesta a la verificación de algunas de sus publicaciones por parte de Twitter.

Tanto los republicanos como los demócratas en el Congreso están buscando sus propios cambios a la Sección 230, aunque han diferido en el enfoque y los objetivos.

El presidente del Comité Senatorial de Comercio, Roger Wicker, recientemente patrocinó un proyecto de ley para reducir la discreción de las empresas sobre el contenido que eliminan.

Los conservadores han estado tratando de cambiar la ley para abordar lo que dicen es un sesgo de las grandes compañías tecnológicas contra los puntos de vista de la derecha. Trump se reunió el miércoles con los fiscales generales estatales republicanos para abordar los supuestos problemas de sesgo y en la reunión se enfatizó en las preocupaciones sobre la Sección 230.

Las compañías han negado que sean sesgadas y argumentan que la disposición protege la libertad de expresión al tiempo que les permite eliminar el contenido más indeseado sin temor a que sean objeto de un litigio por hacerlo.