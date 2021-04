Google renueva su apuesta por el streaming (y acierta)

Evidentemente, en pleno 2021 muchos usuarios ya tienen un televisor Smart TV, por lo que este tipo de dispositivos tienen que ofrecer un plus para convencer al público. Desde luego, si tu tele no tiene esas características, Chromecast con Google TV es un producto que ofrece grandes alicientes y con el que podrás vivir el streaming y la conexión a tope.

Una ventaja de este dispositivo es que cuenta con un puerto USB C , el cual se utiliza para que funcione, ya que es el que conecta el cable de alimentación. Sin embargo, podemos darle otra funcionalidad: si tienes un hub USB C con diferentes puertos podrás utilizar Chromecast para conectar un USB con lo que quieras ver en el televisor o incluso para conectar un mando de consola .

You May Also Like